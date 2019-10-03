Лікар інституту трансплантології попався на хабарі в 22 тис. доларів. Фото: antikor.com.ua

https://racurs.ua/ua/n127628-likar-instytutu-transplantologiyi-popavsya-na-habari-v-22-tys-dolariv-foto.html

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Хабарництво в сфері медицини процвітає в Україні: сьогодні «на гарячому» було затримано столичного лікаря-трансплантолога.

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Завідувач відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології Національної академії медичних наук України вимагав від пацієнта 40 тис. дол. за операцію з пересадки печінки та подальшу реабілітацію. Про це повідомив прес-центр прокуратури Києва.

Встановлено, що пацієнт вже передавав лікарю 2 тис. дол. Під час одержання наступного «траншу» в 22 тис. дол. доктора медичних наук затримали.

У службовому кабінеті медика було проведено обшук і вилучено 64,5 тис. дол. та 9 тис. грн, а в його помешканні знайшли ще 13 тис. дол. і 7 тис. євро.

Лікаря затримано, наразі тривають допити свідків для встановлення всіх обставин вчинення злочину. За фактом хабарництва службової особи відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 3 ст. 368 КК України, що передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права займатися певною діяльністю упродовж трьох років.

Нагадаємо, що раніше було викрито працівників Інституту раку, які брали «відкати» за перемогу певних компаній на тендерах із закупівлі медикаментів для потреб закладу. Суд арештував їх із можливістю внесення застави.