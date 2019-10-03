Врач института трансплантологии попался на взятке в 22 тыс. долларов. Фото: antikor.com.ua

https://racurs.ua/n127628-vrach-instituta-transplantologii-popalsya-na-vzyatke-v-22-tys-dollarov-foto.html

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Взяточничество в сфере медицины процветает в Украине: сегодня «на горячем» задержали столичного врача-трансплантолога.

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Заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии Национальной академии медицинских наук Украины требовал от пациента 40 тыс. долл. за операцию по пересадке печени и дальнейшую реабилитацию. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры Киева.

Установлено, что пациент уже передавал врачу 2 тыс. долл. При получении следующего «транша» в 22 тыс. долл. доктора медицинских наук задержали.

В служебном кабинете медика был проведен обыск, в ходе которого изъяли 64,5 тыс. долл. и 9 тыс. грн, а в его жилище нашли еще 13 тыс. долл. и 7 тыс. евро.

Врача задержали, сейчас ведутся допросы свидетелей для установления всех обстоятельств совершения преступления. По факту взяточничества должностного лица открыто уголовное производство согласно ч. 3 ст. 368 УК Украины, которая предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью на три года.

Напомним, что ранее были разоблачены сотрудники Института рака, которые брали «откаты» за победу определенных компаний на тендерах по закупке медикаментов для нужд учреждения. Суд арестовал их с возможностью внесения залога.