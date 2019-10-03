Врач института трансплантологии попался на взятке в 22 тыс. долларов (ФОТО)https://racurs.ua/n127628-vrach-instituta-transplantologii-popalsya-na-vzyatke-v-22-tys-dollarov-foto.htmlРакурс
Взяточничество в сфере медицины процветает в Украине: сегодня «на горячем» задержали столичного врача-трансплантолога.
Заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии Национальной академии медицинских наук Украины требовал от пациента 40 тыс. долл. за операцию по пересадке печени и дальнейшую реабилитацию. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры Киева.
Установлено, что пациент уже передавал врачу 2 тыс. долл. При получении следующего «транша» в 22 тыс. долл. доктора медицинских наук задержали.
В служебном кабинете медика был проведен обыск, в ходе которого изъяли 64,5 тыс. долл. и 9 тыс. грн, а в его жилище нашли еще 13 тыс. долл. и 7 тыс. евро.
Напомним, что ранее были разоблачены сотрудники Института рака, которые брали «откаты» за победу определенных компаний на тендерах по закупке медикаментов для нужд учреждения. Суд арестовал их с возможностью внесения залога.