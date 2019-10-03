Ракурсhttps://racurs.ua/
Луценко получил выговор от нового главы ГПУ: подробности. Фото: Лига
Луценко получил выговор от нового главы ГПУ: подробности (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n127627-lucenko-poluchil-vygovor-ot-novogo-glavy-gpu-podrobnosti-dokument.htmlРакурс
Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины, сделал выговор бывшему руководителю Генеральной прокуратуры Юрию Луценко. Соответствующий указ был подписан после того, как последний был уволен с должности прокурора.
Loading...
Копия приказа о выговоре Луценко появилась в распоряжении агентства «Українські Новини». Судя по документу, он был подписан еще 19 сентября.
Указ Рябошапка подписал во исполнение решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) от 13 сентября.
В опубликованном документе говорится, что выговор Луценко был объявлен еще как прокурору ГПУ.
КДКП объявила выговор Луценко за несвоевременное применение дисциплинарного взыскания к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку. После этого Государственное бюро расследований открыло производство по поводу возможных злоупотреблений экс-генпрокурором.
Напомним, что Луценко покинул должность 29 августа, когда Верховная Рада одобрила его увольнение и назначила новым генпрокурором Рябошапку.
Загрузка...