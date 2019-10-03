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Луценко получил выговор от нового главы ГПУ: подробности. Фото: Лига

Луценко получил выговор от нового главы ГПУ: подробности (ДОКУМЕНТ)

3 окт 2019, 16:59
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Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины, сделал выговор бывшему руководителю Генеральной прокуратуры Юрию Луценко. Соответствующий указ был подписан после того, как последний был уволен с должности прокурора.

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Копия приказа о выговоре Луценко появилась в распоряжении агентства «Українські Новини». Судя по документу, он был подписан еще 19 сентября.

Указ Рябошапка подписал во исполнение решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) от 13 сентября.

Луценко получил выговор от нового главы ГПУ: подробности. Фото: УН

В опубликованном документе говорится, что выговор Луценко был объявлен еще как прокурору ГПУ.

КДКП объявила выговор Луценко за несвоевременное применение дисциплинарного взыскания к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку. После этого Государственное бюро расследований открыло производство по поводу возможных злоупотреблений экс-генпрокурором.

Напомним, что Луценко покинул должность 29 августа, когда Верховная Рада одобрила его увольнение и назначила новым генпрокурором Рябошапку.


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