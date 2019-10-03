Новини України

Луценко отримав догану від нового глави ГПУ: подробиці. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n127627-lucenko-otrymav-doganu-vid-novogo-glavy-gpu-podrobyci-dokument.html

Ракурс

Руслан Рябошапка, Генеральний прокурор України, оголосив догану колишньому керівнику Генеральної прокуратури Юрію Луценку. Відповідний указ був підписаний після того, як останній був звільнений з посади прокурора.

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Копія наказу про догану Луценку з’явилася в розпорядженні агентства «Українські Новини». Судячи з документа, він був підписаний ще 19 Вересня.

Указ Рябошапка підписав на виконання рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) від 13 вересня.

В опублікованому документі йдеться, що догану Луценку було оголошено ще як прокурору ГПУ.

КДКП оголосила догану Луценку за несвоєчасне застосування дисциплінарного стягнення до заступника генпрокурора Юрія Столярчука. Після цього Державне бюро розслідувань відкрило провадження з приводу можливих зловживань екс-генпрокурором.

Нагадаємо, що Луценко покинув посаду 29 серпня, коли Верховна Рада схвалила його звільнення і призначила новим генпрокурором Рябошапку.