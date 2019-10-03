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Ракурс
Стрілянина сталася в Херсоні. Фото: 0552.ua

У центрі Херсона розстріляли авто з пасажирами, є поранені (ФОТО)

3 жов 2019, 16:48
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Стрілянину в Херсоні влаштували 3 жовтня невідомі особи на автомобілі чорного кольору.

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Подія сталася по вул. Тираспольська, зловмисники відкрили вогонь зі зброї та зникли з місця події. Внаслідок перестрілки постраждали двоє чоловіків, яких направили в лікарню. Правоохоронці ввели в дію поліцейську операцію «Сирена». На місці події працює слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції для проведення першочергових слідчих дій. Про це сьогодні повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в Херсонській області.

Слідчі управління обласного главку поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 15 (замах на злочин) та п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція вживає всі заходи для розкриття цього злочину. Щодо потерпілих, то чоловіки 1969 та 1977 років народження наразі перебувають в лікарні у тяжкому стані.

Місцеве видання «Херсон.Online» з посиланням на депутата херсонської міськради Віталія Богданова пише, що автомобіль зловмисників вже встановили. З’ясувалося, що на його водія раніше складали протокол за порушення правил дорожнього руху. Депутат повідомив, що стріляли в Олега Фому та Бурого, які перебували в «Мерседесі» з іноземними номерними знаками.

У Херсоні сталася перестрілка. Фото: Нацполіція

У Херсоні сталася перестрілка. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 2 жовтня під Києвом сталася стрілянина. Громадянин Грузії поранив двох співробітників поліції й був застрелений бійцями спецпідрозділу КОРД.


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