Стрельба произошла в Херсоне. Фото: 0552.ua

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Ракурс

Стрельбу в Херсоне устроили 3 октября неизвестные лица на автомобиле черного цвета.

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Событие произошло по ул. Тираспольская, злоумышленники открыли огонь из оружия и скрылись с места происшествия. В результате перестрелки пострадали два человека, которых направили в больницу. Правоохранители ввели в действие полицейскую операцию «Сирена». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции для проведения первоочередных следственных действий. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Следователи управления областного главка полиции открыли уголовные производства по ст. 15 (покушение на преступление) и п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция принимает все меры для раскрытия этого преступления. Относительно пострадавших, то мужчины 1969 и 1977 годов рождения сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Местное издание «Херсон.Online» со ссылкой на депутата херсонского горсовета Виталия Богданова пишет, что автомобиль злоумышленников уже установили. Выяснилось, что на его водителя ранее составляли протокол за нарушение правил дорожного движения. Депутат сообщил, что стреляли в Олега Фому и Бурого, которые находились в «Мерседесе» с иностранными номерными знаками.

Напомним, 2 октября под Киевом произошла стрельба. Гражданин Грузии ранил двух сотрудников полиции и был застрелен бойцами спецподразделения КОРД.