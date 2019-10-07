Видворення Саакашвілі з України почала розслідувати військова прокуратура. Фото: Газета 2000

https://racurs.ua/ua/n127746-vydvorennya-saakashvili-z-ukrayiny-pochala-rozsliduvaty-viyskova-prokuratura.html

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Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії та голова Одеської облдержадміністрації, написав до Головної військової прокуратури заяву про своє викрадення та нібито незаконне видворення з України до Польщі взимку 2018 року.

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За вказаною заявою військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження, інформує прес-служба відомства.

У 2015 році Саакашвілі отримав громадянство України, після чого очолив Одеську ОДА. Але згодом він залишив цю посаду, заснував в Україні партію «Рух нових сил» і почав жорстко критикувати політику тодішнього глави держави Петра Порошенка. Влітку 2017 року Порошенко позбавив екс-президента Грузії громадянства України, а в лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі за процедурою реадмісії.

У травні цього року новий президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство, після чого останній повернувся до України і навіть намагався позмагатися за депутатський мандат під час парламентських виборів.