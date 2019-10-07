В Ірані за богохульство заарештували «зомбі-двійника» Джолі, фото — Mirror

https://racurs.ua/ua/n127745-v-irani-za-bogohulstvo-zaareshtuvaly-zombi-dviynyka-djoli-foto.html

Ракурс

Влада Ірану заарештувала епатажного «двійника» американської кіноакторки Анджеліни Джолі.

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22-річну Сахар Табар звинувачують в блюзнірстві, підбурюванні до насильства, незаконному володінні нерухомості, порушенні дрес-коду країни та агітації молоді до корупції.

Про які саме публікації в соцмережі йдеться наразі не повідомляється, оскільки після арешту Табар її акаунт в Instagram був вилучений, повідомляє BBC.

Сахар Табар потрапила в зону уваги ЗМІ два роки тому через дивні публікації. Табар зробила 50 пластичних операцій, щоб бути схожою на Джолі. Вона також почала дотримуватися суворої дієти і важить лише 40 кг. Фанатка американської кінозірки викладала свої фотографії в Instagram і мала понад 308 тис. фоловерів. Нині акаунт видалено. До речі, Instagram — єдина велика соцмережа, яка доступна в Ірані. Facebook, Twitter і Telegram у цій країні заблоковані.

Це фотошоп і макіяж. Це мій спосіб самовираження, свого роду мистецтво. Мої шанувальники знають, що це не моє справжнє обличчя, — заявляла Табар раніше.

Не всі передплатники Сахар симпатизували дівчині. Частина говорила, що вона перетворила себе у «зомбі» і виглядала хіба що пародією на красуню Джолі. Комусь Табар нагадала героїню мультфільму «Труп нареченої», інші бачили схожість із покійним Майклом Джексоном, який зловживав пластикою.

До речі, Табар не перша іранська блогер, яку звинувачують в порушенні законів країни. Три роки тому 12 осіб посадили до в’язниці в рамках урядових заходів з відстеження антиісламських публікацій в соцмережах, нагадує Mirror.

«Ракурс» повідомляв про інший дивний випадок, який стався в Ірані. Влада цієї країни вимагала від ісламського суду скасувати резонансний шлюб між 28-річним (за іншою інформацією — 22-річним) чоловіком та дев’ятирічною (за іншою інформацією — 11-річною) дівчинкою.