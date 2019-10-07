В Иране за богохульство арестовали «зомби-двойника» Джоли, фото — Mirror

https://racurs.ua/n127745-v-irane-za-bogohulstvo-arestovali-zombi-dvoynika-djoli-foto.html

Ракурс

Власти Ирана арестовали эпатажного «двойника» американской киноактрисы Анджелины Джоли.

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22-летнюю Сахар Табар обвиняют в кощунстве, подстрекательстве к насилию, незаконном владении недвижимости, нарушении дресс-кода страны и агитации молодежи к коррупции.

О каких именно публикациях в соцсети идет речь пока не сообщается, поскольку после ареста Табар ее аккаунт в Instagram был удален, сообщает BBC.

Сахар Табар попала в зону внимания СМИ два года назад из-за странных публикаций. Табар сделала 50 пластических операций, чтобы быть похожей на Джоли. Она также начала придерживаться строгой диеты и весит всего 40 кг. Фанатка американской кинозвезды размещала свои фотографии в Instagram и имела более 308 тыс. фолловеров. Сейчас акаунт удален. Кстати, Instagram — единственная крупная соцсеть, которая доступна в Иране. Facebook, Twitter и Telegram в этой стране заблокированы.

Это фотошоп и макияж. Это мой способ самовыражения, своего рода искусство. Мои поклонники знают, что это не мое истинное лицо, — заявляла Табар раньше.

Не все подписчики Сахар симпатизировали девушке. Часть говорила, что она превратила себя в «зомби» и выглядела пародией на красавицу Джоли. Кому-то Табар напомнила героиню мультфильма «Труп невесты», другие видели сходство с покойным Майклом Джексоном, который злоупотреблял пластикой.

Кстати, Табар не первый иранский блоггер, которую обвиняют в нарушении законов страны. Три года назад 12 человек посадили в тюрьму в рамках правительственных мероприятий по отслеживанию антиисламских публикаций в соцсетях, напоминает Mirror.

«Ракурс» сообщал о другом странном случае, произошедшем в Иране. Власти этой страны требовали от исламского суда отменить резонансный брак между 28-летним (по другой информации — 22-летним) мужчиной и девятилетней (по другой информации — 11-летней) девочкой.