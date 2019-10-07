Высылку Саакашвили из Украины начала расследовать военная прокуратура. Фото: Газета 2000

https://racurs.ua/n127746-vysylku-saakashvili-iz-ukrainy-nachala-rassledovat-voennaya-prokuratura.html

Ракурс

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и глава Одесской облгосадминистрации, написал в Главную военную прокуратуру заявление о своем похищении и якобы незаконном выдворении из Украины зимой 2018 года.

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По указанному заявлению военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины, после чего возглавил Одесскую ОГА. Но вскоре он оставил эту должность, основал в Украине партию «Движение новых сил» и начал жестко критиковать политику тогдашнего главы государства Петра Порошенко. Летом 2017 года Порошенко лишил экс-президента Грузии гражданства Украины, а в феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу согласно процедуре реадмиссии.

В мае этого года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, после чего последний вернулся в Украину и даже пытался побороться за депутатский мандат во время парламентских выборов.