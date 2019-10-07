Трансплантологу-взяточнику суд разрешил и дальше проводить операции, фото — Прокуратура Киева

https://racurs.ua/n127747-podozrevaemyy-vo-vzyatochnichestve-transplantolog-mojet-provodit-operacii-reshenie-suda.html

Ракурс

Голосеевский райсуд Киева оставил в должности врача-трансплантолога из Института Шалимова, которого подозревают во взяточничестве, и отпустил его под ночной домашний арест.

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Олег Котенко, заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова, которого 3 октября задержали при получении взятки, по решению суда будет находиться под домашним арестом в ночное время, он отстранен от должности заведующего отделением, но как врач может продолжать проводить операции.

О таком решении суда сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева «Интерфакс-Украина».

Прокуратура просила суд избрать для Котенко арест с альтернативой залога в 3 млн грн. Сейчас в прокуратуре думают о подаче апелляции на это решение суда.

«Ракурс» сообщал, что завотделом трансплантации и хирургии печени Института им. Шалимова задержали во время получения взятки в размере 20 тыс. долл. за проведенную ранее операцию по трансплантации печени. Впоследствии в его рабочем кабинете изъяли еще 60 тыс. долл., а из банковской ячейки — 840 тыс. долл.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.