Авария Ан-12 на Львовщине: полиция открыла уголовное производство (ФОТО, ВИДЕО)

Авария самолета на Львовщине. Фото: ГУ Нацполиции во Львовской области

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Национальная полиция расследует чрезвычайное происшествие, которое произошло 4 октября во Львовской области — аварийную посадку грузового самолета Ан-12 со смертельным исходом.

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По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений областной полиции. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных.

Напомним, 4 октября произошла авария самолета Ан-12 в селе Сокольники во время его захода на посадку в 13,7 км от аэропорта и в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Самолет с бортовым номером UR-CAH компании «Украина-Аероальянс» выполнял грузовой рейс из Испании в Турцию и планировал осуществить техническую остановку во Львове.

На борту находились восемь человек, из которых семм — члены экипажа и один человек. Пять человек погибли в результате ЧП, еще три доставлены в больницу с травмами.