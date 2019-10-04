Аварія літака на Львівщині. Фото: ГУ Нацполіції у Львівській області

https://racurs.ua/ua/n127651-avariya-an-12-na-lvivschyni-policiya-vidkryla-kryminalne-provadjennya-foto-video.html

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Національна поліція розслідує надзвичайну подію, що сталася 4 жовтня у Львівській області — аварійну посадку вантажного літака Ан-12 із смертельними наслідками.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів обласної поліції. Правоохоронці встановлюють особи загиблих та травмованих.

Нагадаємо, 4 жовтня сталася аварія літака Ан-12 в селі Сокільники під час його заходу на посадку за 13,7 км від аеропорту «Львів» і за 1,5 км від злітно-посадкової смуги. Літак із бортовим номером UR-CAH компанії «Україна Аероальянс» виконував вантажний рейс із Іспанії до Туреччини і планував здійснити технічну зупинку у Львові.

На борту перебували восьмеро осіб, із яких семеро — члени екіпажу й одна особа. П’ятеро осіб загинули внаслідок НП, ще троє доставлені в лікарню з травмами.