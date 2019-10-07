Катастрофа Ан-12 під Львовом: стало відомо про стан постраждалих. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n127750-katastrofa-an-12-pid-lvovom-stalo-vidomo-pro-stan-postrajdalyh.html

Ракурс

Постраждалі в результаті авіакатастрофи Ан-12 під Львовом знаходяться в стані середньої тяжкості. В даний момент їх життю нічого не загрожує, всі вони залишаються під наглядом лікарів.

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Двоє постраждалих в авіакатастрофі продовжують лікування в травматологічному відділенні. Лікарі відзначають позитивну динаміку в їхньому стані, повідомили сьогодні вранці в прес-службі Львівської міської ради.

Ще один постраждалий перебуває в реанімації, його стан стабільний, він у свідомості, розповів відомству головний лікар 8-ї міської клінічної лікарні Василь Обаранц.

Всі троє перебувають під постійним наглядом і отримують всю необхідну медичну допомогу.

Літак Ан-12 зазнав аварії 4 жовтня під час аварійної посадки. Всього на борту було семеро членів екіпажу і один супроводжуючий. В результаті аварії загинули п’ятеро людей.

Нагадаємо, що компанії «Україна Аэроальянс», яка володіла повітряним судном, було заборонено здійснювати рейси після аварії під Львовом.​