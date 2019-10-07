Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Катастрофа Ан-12 під Львовом: стало відомо про стан постраждалих. Фото: Главред

Катастрофа Ан-12 під Львовом: стало відомо про стан постраждалих

7 жов 2019, 12:54
999

Постраждалі в результаті авіакатастрофи Ан-12 під Львовом знаходяться в стані середньої тяжкості. В даний момент їх життю нічого не загрожує, всі вони залишаються під наглядом лікарів.

Loading...

Двоє постраждалих в авіакатастрофі продовжують лікування в травматологічному відділенні. Лікарі відзначають позитивну динаміку в їхньому стані, повідомили сьогодні вранці в прес-службі Львівської міської ради.

Ще один постраждалий перебуває в реанімації, його стан стабільний, він у свідомості, розповів відомству головний лікар 8-ї міської клінічної лікарні Василь Обаранц.

Всі троє перебувають під постійним наглядом і отримують всю необхідну медичну допомогу.

Літак Ан-12 зазнав аварії 4 жовтня під час аварійної посадки. Всього на борту було семеро членів екіпажу і один супроводжуючий. В результаті аварії загинули п’ятеро людей.

Нагадаємо, що компанії «Україна Аэроальянс», яка володіла повітряним судном, було заборонено здійснювати рейси після аварії під Львовом.​

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Видворення Саакашвілі з України почала розслідувати військова прокуратура

Головна військова прокуратура отримала заяву Михайла Саакашвілі, якого торік було позбавлено українського громадянства й видворено за межі України. Екс-президент Грузії заявляє про викрадення та насильницькі дії стосовно нього

Новини України
11:44

Спочатку кордон, згодом — вибори і особливий статус — Разумков про повернення ОРДЛО

Проведення виборів в ОРДЛО, а також набрання чинності закону про особливий статус Донбасу стануть можливими після повернення контролю України над захопленою ділянкою українсько-російського кордону. Таку позицію висловив спікер Ради Разумков

Новини України
22:14   6 жов
Новини партнерів
Загрузка...