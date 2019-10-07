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Новини Києва: Путіна привітали з днем народженням судом під посольством РФ, фото — Укрінформ

Путіна у Києві привітали з днем народженням судом під посольством РФ (ФОТО)

7 жов 2019, 12:50
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Президента РФ Володимира Путіна у Києві привітали з днем народженням — під посольством Росії провели засідання імпровізованого Гаазького трибуналу. На акцію завітав і колишній в’язень Кремля Володимир Балух.

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Активісти судили Путіна за скоєні ним військові злочини проти людства, повідомляє «Укрінформ». Один із учасників імпровізованого суду переодягнувся у костюм ув’язненого Путіна. Він свідчив про скоєні Росією злочини у Грузії, Молдові, а також на Донбасі та в Криму, Чечні та Сирії. Актор, який грав Путіна, тримав у руках й банер із фото російських журналістів-пропагандистів, які найбільше «відзначилися» в інформаційній війні проти України.

Новини Києва: Путіна привітали з днем народженням судом під посольством РФ, фото — Укрінформ

На акції майоріли прапори тих держав та народів, які зазнали колись утисків та знущань від РФ, — кримських татар, Литви, Латвії, Естонії, Грузії.

Перфоманс відбувся без ексцесів, напівпорожню будівлю посольства охороняли декілька нацгвардійців.

Новини Києва: Путіна привітали з днем народженням судом під посольством РФ, фото — Укрінформ

Путіну сьогодні виповнилося 67 років. Торік 7 жовтня у Санкт-Петербурзі затримали активістів, які розгорнули банер з «привітаннями» для російського авторитарного лідера.

Новини Києва: Путіна привітали з днем народженням судом під посольством РФ, фото — Укрінформ

Новини Києва: Путіна привітали з днем народженням судом під посольством РФ, фото — Укрінформ

Джерело: Ракурс


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