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Новости Киева: Путина поздравили с днем ​​рождения судом под посольством РФ, фото — Укринформ

Путина в Киеве поздравили с днем ​​рождения судом под посольством РФ (ФОТО)

7 окт 2019, 12:50
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Президента РФ Владимира Путина в Киеве поздравили с днем ​​рождения — под посольством России провели заседание импровизированного Гаагского трибунала. На акцию пришел и бывший узник Кремля Владимир Балух.

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Активисты судили Путина за совершенные им военные преступления против человечества, сообщает «Укринформ». Один из участников импровизированного суда переоделся в костюм заключенного Путина. Он свидетельствовал о совершенных Россией преступлениях в Грузии, Молдове, а также на Донбассе и в Крыму, Чечне и Сирии.

Новости Киева: Путина поздравили с днем ​​рождения судом под посольством РФ, фото — Укринформ

Актер, игравший Путина, держал в руках баннер с фото российских журналистов-пропагандистов, которые больше всего «отличились» в информационной войне против Украины.

На акции развевались флаги государств и народов, подвергшихся когда-то притеснениям РФ, — крымских татар, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии.

Новости Киева: Путина поздравили с днем ​​рождения судом под посольством РФ, фото — Укринформ

Перфоманс прошел без эксцессов, полупустое здание посольства охраняли несколько нацгвардейцев.

Путину сегодня исполнилось 67 лет. В прошлом году 7 октября в Санкт-Петербурге задержали активистов, развернувших баннер с «поздравлениями» для российского авторитарного лидера.

Новости Киева: Путина поздравили с днем ​​рождения судом под посольством РФ, фото — Укринформ

Новости Киева: Путина поздравили с днем ​​рождения судом под посольством РФ, фото — Укринформ

Источник: Ракурс


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