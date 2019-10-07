Зеленський зобов’язав уряд спростити процедуру переходу через лінію розмежування на Донбасі, фото — ООС

https://racurs.ua/ua/n127754-zelenskyy-zobov-yazav-uryad-sprostyty-proceduru-perehodu-cherez-liniu-rozmejuvannya-na-donbasi.html

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Президент України Володимир Зеленський 7 жовтня підписав указ № 738, у якому доручив уряду спростити процедуру переходу громадян через лінію розмежування на Донбасі.

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Кабміну невідкладно вжити заходів щодо спрощення в’їзду осіб, переміщенні товарів на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях і про виїзд з цих територій, — повідомляється у тексті указі.

Глава держави також доручив уряду унормувати питання функціонування контрольних пунктів в’їзду і виїзду (КПВВ) і забезпечити поліпшення трафіку на декількох трасах державного значення. Йдеться про ремонт доріг H-21 (Старобільськ — Луганськ — Кришталевий — Макіївка — Донецьк на ділянці Старобільськ — Щастя) і Т1306 (Сєвєродонецьк — Новоайдар).

Зеленський наказав Генеральному штабу ЗСУ цілодобово охороняти та освітлювати місця зберігання будматеріалів і залучати до ремонту інженерну техніку. Крім того, Генштабу доручено своєчасно звести тимчасовий міст під час ремонту переходу через Сіверський Донець в районі КПВВ «Станиця Луганська».

Нагадаємо, що 5 жовтня на мосту через річку Сіверський Донець, розміщеному поблизу розташованого біля лінії розмежування міста Станиця Луганська, відкрили тимчасовий обхідний перехід. Наразі на мосту тривають відновлювальні роботи, зокрема, демонтуються старі конструкції зруйнованої переправи.