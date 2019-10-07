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Буде тільки гірше: жителі селища Золоте-4 просять Зеленського не відводити військових з позицій. Фото: Депо

Буде тільки гірше: жителі селища Золоте-4 просять Зеленського не відводити військових з позицій

7 жов 2019, 13:44
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Володимир Зеленський, президент України, не повинен давати команду бійцям Збройних сил України залишати позиції в селищі Золоте-4 Луганської області. З такою заявою виступили місцеві жителі.

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Під зверненням до глави держави поставили підписи понад 50 осіб, їх збір триває, пише в Facebook волонтер Наталя Воронкова.

Місцеві жителі вважають, що відведення українських військ призведе до погіршення їх положення, так як місце проживання за фактом перетвориться в «сіру зону», «де життя людини нічого не коштує". Люди відзначають, що українська армія — гарантія безпеки їхнього життя.

Як повідомила Воронкова в коментарі «Радіо Свобода», люди бояться, що опиняться в «сірій зоні». Вони налякані тим, що офіційно такі зони ніким не контролюються.

У зв’язку з початком розведення військ загони поліції посилили патрулювання в Золотому-4 і біля селища Петровське Донецької області. Водночас у прес-центрі операції Об'єднаних сил повідомили, що бойовики минулої доби порушили режим припинення вогню, незважаючи на домовленості.

Нагадаємо, що розведення військ у селищі Золоте-4 мало почати сьогодні. Таке рішення в Мінську прийняли учасники Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.​


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