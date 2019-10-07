Будет только хуже: жители поселка Золотое-4 просят Зеленского не отводить военных с позиций. Фото: Депо

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Владимир Зеленский, президент Украины, не должен давать команду бойцам Вооруженных сил Украины покидать позиции в поселке Золотое-4 Луганской области. С таким заявлением выступили местные жители.

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Под обращением к главе государства поставили подписи более 50 человек, их сбор продолжается, пишет в Facebook волонтер Наталья Воронкова.

Местные жители считают, что отвод украинских войск приведет к ухудшению их положения, так как место проживания по факту превратится в «серую зону», «где жизнь человека ничего не стоит». Люди отмечают, что украинская армия — гарантия безопасности их жизни.

Как сообщила Воронкова в комментарии «Радио Свобода», люди боятся, что окажутся в «серой зоне». Они напуганы тем, что официально такие зоны никем не контролируются.

В связи с началом развода войск отряды полиции усилили патрулирование в Золотом-4 и возле поселка Петровское Донецкой области. В то же время в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что боевики в минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, несмотря на договоренности.

Напомним, что разведение войск в поселке Золотое-4 должно было начать сегодня. Такое решение в Минске приняли участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.​