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Тимчасовий перехід на мосту біля Станиці Луганської, фото: Офіс президента

Новини Донбасу: на мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід (ФОТО, ВІДЕО)

5 жов 2019, 17:05
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На мосту через річку Сіверський Донець, розміщеному поблизу розташованого біля лінії розмежування міста Станиця Луганська Луганської області, відкрили тимчасовий обхідний перехід.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Наразі на мосту тривають відновлювальні роботи, зокрема, демонтуються старі конструкції зруйнованої переправи

Зазначається, що обхідний перехід планували звести до 11 жовтня, однак відповідні роботи завершилися раніше.

Загалом роботи на переправі планується завершити до 15 листопада.

Тимчасовий перехід на мосту біля Станиці Луганської, фото: Офіс президента

Слідкувати за перебігом робіт з відновлення цього мосту можна за допомогою цілодобової онлайн-трансляції, розміщеної на сторінці департаменту масових комунікацій Луганської облдержадміністрації в YouTube.

Нагадаємо, в липні у Станиці Луганській вандали написами на підтримку російських терористів спаплюжили новий автобус «Неоплан», котрий підвозив до лінії розмежування пенсіонерів та осіб з особливими потребами. Також зловмисники розклеїли листівки провокативного змісту.

Джерело: Ракурс


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