Новини Донбасу: поліція підготувала близько 800 правоохоронців для роботи на деокупованих територіях

Поліція Донеччини розробляє план відновлення роботи на деокупованих територіях, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127700-novyny-donbasu-policiya-pidgotuvala-blyzko-800-pravoohoronciv-dlya-roboty-na-deokupovanyh.html

Ракурс

Близько 800 поліцейських пройшли підготовку для роботи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей після їх деокупації.

Loading...

Також передбачені ресурси для безперебійної діяльності відповідних підрозділів. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Крім того, в межах стратегії деокупації правоохоронці розробляю порядок функціонування поліцейських підрозділів на цих територіях та першочергові заходи щодо забезпечення публічної безпеки та захисту прав громадян, наголошують у поліції.

Зазначається, що вчора в Маріуполі відбувся круглий стій, де за участі представників правоохоронних органів, ЗСУ, рятувальників, громадських організацій та науковців обговорювалися заходи з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, у квітні минулого року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляв, що підрозділи його відомства готуються до проведення поліцейської операції на Донбасі в межах деокупації Донбасу. Тоді Аваков зазначав, що розглядаються кілька варіантів можливого розвитку подій.