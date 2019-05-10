Коломойський: Путіну не потрібен Донбас, зробіть вибори. Фото: ПРОLIFE

https://racurs.ua/ua/n121776-kolomoyskyy-putinu-ne-potriben-donbas-zrobit-vybory.html

Ракурс

Володимиру Путіну не потрібен Донбас, переконаний український олігарх Ігор Коломойський, якого пов’язують із командою майбутнього президента Володимира Зеленського. Бізнесмен вважає, що Росія — агресор і, якби президент РФ хотів анексувати донбаські території, він би вже зробив це.

Україні ж Донбас потрібен, заявив Коломойський, але для деокупації територій на даний момент потрібно принаймні виконувати мінські угоди. Зі свого боку президент України Петро Порошенко вже забезпечив виконання двох їх пунктів: «припинив масовані бої, просування військ припинилося, активна війна завершилася, важку зброю відвели», заявив Коломойський в інтерв’ю «РБК-Україна».

Наразі гостро стоїть питання того, щоб почати діалог про модальності проведення місцевих виборів на Донбасі згідно з законодавством України.

Ось тут ми застрягли. Треба провести вибори. Чого ми боїмося цих виборів так? Треба висунути умови. Знову ж таки, можна було й по лінії Медведчука, про те, що Захарченко, Гіві, Моторолу й решту, які себе заплямували, заберіть, будь ласка, собі, вони не мають права проводити вибори. Тож, хто не виконує, на якому пункті застрягли? Вибори. Зробіть вибори, — заявив Коломойський.

Інтерв’юер припустив, що проведення виборів на Донбасі розділило б українське суспільство.

Якщо це «зрада», тоді, чому в нас бізнес процвітає? Тобто, якщо є явище мародерства, значить суспільство у нас хворе. Якщо воно хворе, повинно або одужати, або не має права на існування, — переконаний олігарх.

На запитання про те, чи зможе Зеленський вилікувати суспільство, Коломойський відповів: «Якщо буде рішуче налаштований, то так. Якщо все буде спущено на самоплив, то ні».