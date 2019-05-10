Коломойский: Путину не нужен Донбасс, сделайте выборы. Фото: ПРОLIFE

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Владимиру Путину не нужен Донбасс, уверен украинский олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с командой будущего президента Владимира Зеленского. Бизнесмен считает, что Россия — агрессор и, если бы президент РФ хотел аннексировать донбасские территории, он бы уже сделал это.

Украине же Донбасс нужен, заявил Коломойский, но для деоккупации территорий на данный момент необходимо по крайней мере выполнять минские соглашения. Со своей стороны президент Украины Петр Порошенко уже обеспечил выполнение двух их пунктов: «прекратил массированные бои, продвижение войск прекратилось, активная война закончилась, тяжелое оружие отвели», заявил Коломойский в интервью «РБК-Украина».

Сейчас остро стоит вопрос о том, чтобы начать диалог о модальностях проведения местных выборов на Донбассе согласно законодательству Украины.

Вот здесь мы застряли. Надо провести выборы. Чего мы боимся этих выборов так? Нужно поставить условия. Опять же, можно было и по линии Медведчука, о том, что Захарченко, Гиви, Моторолу и прочих, которые себя запятнали, заберите, пожалуйста, к себе, они не имеют права проводить выборы. Так, кто не выполняет, на каком пункте застряли? Выборы. Сделайте выборы, — заявил Коломойский.

Интервьюер предположил, что проведение выборов на Донбассе разделило бы украинское общество.

Если это «зрада», тогда, почему у нас бизнес процветает? То есть, если присутствует явление мародерства, значит общество у нас больное. Если оно больное, должно либо выздороветь, либо не имеет права на существование, — убежден олигарх.

На вопрос о том, сможет ли Зеленский вылечить общество, Коломойский ответил: «Если будет решительно настроен, то да. Если все будет пущено на самотек, то нет».