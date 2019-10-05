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Полиция Донетчины разрабатывает план восстановления работы на деокупованих территориях, фото: «Википедия»

Новости Донбасса: полиция подготовила около 800 правоохранителей для работы на деокупованих территориях

5 окт 2019, 16:38
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Около 800 полицейских прошли подготовку для работы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей после их деоккупации.

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Также предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности соответствующих подразделений. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Кроме того, в рамках стратегии деоккупации правоохранители разрабатываю порядок функционирования полицейских подразделений на этих территориях и первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защиты прав граждан, подчеркивают в полиции.

Отмечается, что вчера в Мариуполе состоялся круглый стой, где с участием представителей правоохранительных органов, ВСУ, спасателей, общественных организаций и ученых обсуждались меры по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, в апреле прошлого года министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сообщал, что подразделения его ведомства готовятся к проведению полицейской операции на Донбассе в рамках деоккупации Донбасса. Тогда Аваков отмечал, что рассматриваются несколько вариантов возможного развития событий.

Источник: Ракурс


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