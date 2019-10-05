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Внеочередные выборы в Украине состоялись 21 июля, фото: detector.media

Партиям возместят расходы на агитацию во время внеочередных выборов (СПИСОК)

5 окт 2019, 15:59
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Политическим партиям, которые приняли участие в распределении депутатских мандатов, за счет госбюджета возместят расходы, связанные с финансированием предвыборной агитации во время внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 21 июля этого года.

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Соответствующее решение во время своего сегодняшнего заседания приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК), сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что средства будут компенсировать в размере фактически осуществленных партиями расходов.

Общая сумма компенсации составляет более 467,3 млн грн:

  • партии «Слуга народа» возместят 114 млн 640 тыс. 272,82 грн;
  • партии «Голос» — 105 млн 669 тыс. 560,00 грн .;
  • партии «Европейская Солидарность» — 99 млн 494 тыс. 126,81 грн;
  • ВО «Батькивщина» — 87 млн 214 тыс. 297,80 грн;
  • партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 60 млн 309 тыс. 381,40 грн.

Напомним, вчера Верховная Рада избрала обновленный состав ЦИК. Эксперты в его списке обнаружили двух бывших депутатов, пойманных на неперсональном голосовании (так называемом кнопкодавстве) и экс-нардепа, который голосовал за «диктаторские законы» 16 января 2014 года.

Источник: Ракурс


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999

Партиям возместят расходы на агитацию во время внеочередных выборов (СПИСОК)

Партиям, которые приняли участие в распределении депутатских мандатов, за счет госбюджета возместят более 467 млн грн расходов, связанных с финансированием предвыборной агитации

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