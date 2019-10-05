Позачергові вибори в Україні відбулися 21 липня, фото: detector.media

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Політичним партіям, які взяли участь у розподілі депутатських мандатів, за рахунок держбюджету відшкодують витрати, пов’язані із фінансуванням передвиборчої агітації під час цьогорічних позачергових парламентських виборів, котрі відбулися 21 липня.

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Відповідне рішення під час свого сьогоднішнього засідання ухвалила Центральна виборча комісія (ЦВК), повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що кошти компенсуватимуть у розмірі фактично здійснених партіями витрат.

Загальна суму компенсації становить понад 467,3 млн грн:

партії «Слуга народу» відшкодують 114 млн 640 тис. 272,82 грн;

партії «Голос» — 105 млн 669 тис. 560,00 грн.;

партії «Європейська Солідарність» — 99 млн 494 тис. 126,81 грн;

ВО «Батьківщина» — 87 млн 214 тис. 297,80 грн;

партії «Опозиційна платформа — За життя» — 60 млн 309 тис. 381,40 грн.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада обрала оновлений склад ЦВК. Експерти в його списку виявили двох колишніх депутатів, спійманих на неперсональному голосуванні (так званому кнопкодавстві) та екс-нардепа, котрий голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.