У новій ЦВК виявили двох кнопкодавів та депутата, який голосував за «диктаторські закони»

Сьогодні Верховна Рада оновила склад ЦВК, фото: vybor.news

https://racurs.ua/ua/n127670-u-novomu-cvk-vyyavyly-dvoh-knopkodaviv-ta-deputata-yakyy-golosuvav-za-dyktatorski-zakony.html

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В оновленому складі Центральної виборчої комісії (ЦВК), за членів котрого сьогодні проголосувала Верховна Рада, присутні двоє так званих кнопкодавів, а також колишній народний депутат, котрий під час Революції гідності голосував за «диктаторські закони».

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Про це повідомляє громадський рух «Чесно».

Так, до нової ЦВК увійшли народні депутати Верховної Ради VIII скликання Ірина Єфремова («Народний фронт») та Юрій Буглак (Блок Петра Порошенка), котрих на неособистому голосуванні спіймали 61 та 14 разів відповідно. Загалом за результатами 2018 року Єфремова посіла п’яте місце серед найактивніших кнопкодавів парламенту.

До оновленого складу ЦВК Єфремову висунула фракція «Слуга народу», Буглака — «Європейська солідарність».

Також за квотою фракції"Опозиційна платформа- За життя" до складу парламенту потрапив колишній депутат із фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді VII скликання Юрій Мірошниченко, який 16 січня 2014 року голосував за «диктаторські закони», проте згодом свій голос відкликав. Також він був представником тодішнього президента України Віктора Януковича в парламенті.

Сьогодні оновлена ЦВК на своєму першому засіданні має обрати голову, його заступників та секретаря.

Нагадаємо, першим народним обранцем, котрого спіймали на кнопкодавстві у новій Верховній Раді IX скликання, став мажоритарник Олександр Ковальов.