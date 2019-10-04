Україна і Білорусь підписали контракти на понад півмільярда доларів. Фото: Хвиля

https://racurs.ua/ua/n127671-ukrayina-i-bilorus-pidpysaly-kontrakty-na-bilsh-nij-pivmilyarda-dolariv.html

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Уряд України очікує цього року вийти на 8 млрд дол. товарообороту з Білоруссю. Про це сьогодні заявив президент Торгово-промислової палати (ТПП) України Геннадій Чижиков.

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Під час Форуму регіонів, який проходить у Житомирі за участю українського та білоруського лідерів, Чижиков зазначив, що Білорусь — дуже важливий торговельний партнер України, повідомляє прес-служба ТПП України.

За обсягами взаємної торгівлі в першому півріччі цього року вона займає п’яте місце серед усіх країн світу (після Китаю, Росії, Німеччини та Польщі), — сказав він.

Чижиков додав, що в ході сьогоднішнього засідання українсько-білоруського консультативної ради підприємства двох країн підписали контракти на понад півмільярда доларів.

Нагадаємо, що в Житомирі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. Під час зустрічі глави держав обговорили альтернативні варіанти поставки нафти.