Жарти Зеленського й обмовки Лукашенка: як згадували Росію на форумі в Житомирі. Фото: ФАН

https://racurs.ua/ua/n127669-jarty-zelenskogo-y-obmovky-lukashenka-yak-zgaduvaly-rosiu-na-forumi-v-jytomyri-video.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, президент Білорусі, сьогодні побував в Україні. Він разом із президентом України Володимиром Зеленським взяв участь у Другому форумі регіонів у Житомирі. Під час їхнього спільного виступу не обійшлося без казусів.

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Спочатку Лукашенко заявив, що Україні та Білорусі не дозволять «сильно дружити», оскільки «світ діє за принципом розділяй і володарюй», після чого він припустив, що журналісти можуть витлумачити його слова, як завуальовану заяву про політику Росії та Китаю.

У відповідь Зеленський звернувся до Лукашенка з пропозицією «не соромитися», на що президент Білорусі зазначив: «Я вас за язика не тягнув». Він також додав, що за такі висловлювання на них будуть тиснути не лише «там», а й на Заході.

Потім Лукашенко переплутав Україну з Росією, говорячи про «майданчик регіонів», а після виправлення його Зеленським перелякався, чи не назвав його Володимиром Володимировичем замість Володимира Олександровича.

Слава Богу, ні, — прокоментував це Зеленський.

Раніше «Ракурс» писав, що в рамках форуму регіонів Зеленський і Лукашенко обговорили альтернативні шляхи постачання нафти, а також підписали низку двосторонніх документів про активізацію економічної співпраці.