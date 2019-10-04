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Шутки Зеленского и оговорки Лукашенко: как Россия всплывала на форуме в Житомире. Фото: ФАН

Шутки Зеленского и оговорки Лукашенко: как Россия всплывала на форуме в Житомире (ВИДЕО)

4 окт 2019, 16:32
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Александр Лукашенко, президент Беларуси, сегодня побывал в Украине. Он вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским принял участие во Втором форуме регионов в Житомире. Во время их совместного выступления не обошлось без казусов.

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Сначала Лукашенко заявил, что Украине и Беларуси не позволят «сильно дружить», поскольку «мир действует по принципу разделяй и властвуй», после чего он предположил, что журналисты могут истолковать его слова, как завуалированное заявление о политике России и Китая.

В ответ Зеленский обратился к Лукашенко с предложением «не стесняться», на что президент Беларуси отпарировал: «Я вас за язык не тянул». Он также добавил, что за такие выражения на них будут давить не только «там», но и на Западе.

Затем Лукашенко перепутал Украину с Россией, говоря о «площадке регионов», а после исправления его Зеленским перепугался, не назвал ли он его Владимиром Владимировичем вместо Владимира Александровича.

Слава Богу, нет, — прокомментировал это Зеленский.

Ранее «Ракурс» писал, что в рамках форума регионов Зеленский и Лукашенко обсудили альтернативные пути поставки нефти, а также подписали ряд двусторонних документов об активизации экономического сотрудничества.

Источник: Ракурс


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