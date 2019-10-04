Данилюк розповів, що спонукало його йти у відставку

Олександр Данилюк, фото: Alex Danylyuk, Facebook

https://racurs.ua/ua/n127668-danyluk-rozpoviv-scho-sponukalo-yogo-yty-u-vidstavku.html

Ракурс

Олександр Данилюк, колишній секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО), розповів, що стало причиною написання ним 29 вересня заяви про відставку, згідно з якою 30 вересня президент України Володимир Зеленський його звільнив з посади.

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За його словами, каталізатором для цього рішення стала ситуація довкола «ПриватБанку». Про це екс-секретар РНБО розповів в інтерв’ю виданню LB.ua.

Данилюк зазначив, що приєднавшись до Зеленського поставив на кін свою репутацію, а свою роль у команді майбутнього президента України бачив у тому, щоб залучити до неї людей, налаштованих на проведення реформ.

Коли я приєднався до виборчої кампанії Зеленського, що говорили? Якщо там Данилюк — значить, там немає Коломойського, — зазначив політик.

Так, за словами Данилюка, під час зустрічей з урядами країн-партнерів його неодноразово запитували про подальшу долю «ПриватБанку».

Відповідав, що ризики є, але я як раз і є присутнім в команді, щоб цей ризик не матеріалізувався, — зазначив Данилюк.

Також, за словами Данилюка, він неодноразово переконував Зеленського не втручатися в ситуацію з судами довкола «ПриватБанку», оскільки це не входить до його повноважень.

Проте, зазначив Данилюк, перші «дзвіночки», які призвели до його відставки, прозвучали ще під час виборчої кампанії. Проте розкривати деталі він не став.

Я прийняв рішення, що мені зараз там не місце, — наголосив Данилюк.

Нагадаємо, Данилюк вважає, що ситуація із «ПриватБанком» стала причиною безрезультатного завершення нещодавньої місії МВФ в Україні.