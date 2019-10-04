Данилюк рассказал, что побудило его идти в отставку

Александр Данилюк, фото: Alex Danylyuk, Facebook

https://racurs.ua/n127668-daniluk-rasskazal-chto-pobudilo-ego-idti-v-otstavku.html

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Александр Данилюк, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), рассказал, что стало причиной написания им 29 сентября заявления об отставке, согласно которому 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский его уволил с должности.

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По его словам, катализатором для этого решения стала ситуация вокруг «ПриватБанка». Об этом экс-секретарь СНБО рассказал в интервью изданию LB.ua.

Данилюк отметил, что присоединившись к Зеленскому поставил на кон свою репутацию, а свою роль в команде будущего президента Украины видел в том, чтобы привлечь в нее людей, настроенных на проведение реформ.

Когда я присоединился к избирательной кампании Зеленского, что говорили? Если там Данилюк — значит, там нет Коломойского, — отметил политик.

Так, по словам Данилюка, во время встреч с правительствами стран-партнеров его неоднократно спрашивали о дальнейшей судьбе «ПриватБанка».

Отвечал, что риски есть, но я как раз и присутствую в команде, чтобы этот риск не материализовался, — отметил Данилюк.

Также, по словам Данилюка, он неоднократно убеждал Зеленского не вмешиваться в ситуацию с судами вокруг «ПриватБанка», поскольку это не входит в его полномочия.

Однако, отметил Данилюк, первые «звоночки», которые привели к его отставке, прозвучали еще во время избирательной кампании. Однако раскрывать детали он не стал.

Я принял решение, что мне сейчас там не место, — отметил Данилюк.

Напомним, Данилюк считает, что ситуация с «ПриватБанком» стала причиной безрезультатного завершения недавней миссии МВФ в Украине.