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Александр Данилюк, фото: 112.ua

Данилюк назвал причину безрезультатного завершения миссии МВФ в Украине

4 окт 2019, 14:38
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Александр Данилюк, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), утверждает, что причиной безрезультатного завершения недавней миссии МВФ в Украине стало развитие ситуации вокруг «ПриватБанка».

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Об этом он заявил в интервью LB.ua.

Я их прекрасно понимаю. Эта ситуация беспокоит не только МВФ. Происходит так, что мы стали заложниками всей этой истории, — подчеркнул Данилюк.

Среди «тревожных событий», которые произошли недавно вокруг этого банка, Данилюк назвал поджоги автомобиля и дома в бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, а также обыски в «ПриватБанке».

Он отметил, что эти события произошли в течение недели.

Также политик вспомнил «прогресс», который произошел в судебных делах о национализации «ПриватБанка».

Я хорошо понимаю логику МВФ. В этой ситуации они не станут указывать на что-то конкретное, что мы должны исправить, — отметил Данилюк.

По мнению политика, власти нужно осуществить шаги, которые убедят граждан Украины и международных партнеров, чтовлияние олигархических групп в нашей стране уменьшается.

Ведь это не МВФ просит поддержку у нас, а мы у них, — подчеркивает Данилюк.

Данилюк считает, что помочь в этом вопросе может отставка главы Офиса президента Андрея Богдана, поскольку присутствие на этой должности лица, которое ранее, будучи адвокатом, подавало иски против государства, приводит к «априори нулевомудоверию».

Должна быть ответственная позиция с его стороны: самому этот шаг сделать, — убежден экс-секретарь СНБО.

Напомним, Данилюк также раскритиковал команду Зеленского в подходе к решению государственных вопросов.


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