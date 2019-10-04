Данилюк: Ситуація довкола «ПриватБанку» хвилює не лише мене

Олександр Данилюк, фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n127660-danyluk-sytuaciya-dovkola-pryvatbanku-hvyluie-ne-lyshe-mene.html

Ракурс

Олександр Данилюк, колишній секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО), стверджує, що причиною безрезультатного завершення нещодавньої місії МВФ в України став розвиток ситуації довкола «ПриватБанку».

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Про це він заявив в інтерв’ю LB.ua.

Я їх прекрасно розумію. Ця ситуація турбує не тільки МВФ. Відбувається так, що ми стали заручниками всієї цієї історії, — наголосив Данилюк.

Серед «тривожних подій», котрі сталися нещодавно довкола цього банку, Данилюк назвав підпали автомобіля та будинку в колишньої очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої, а також обшуки в «ПриватБанку».

Він зазначив, що ці події сталися протягом тижня.

Також політик згадав «прогрес», котрий стався у судових справах щодо націоналізації «ПриватБанку».

Я добре розумію логіку МВФ. У цій ситуації вони не стануть вказувати на щось конкретне, що ми повинні виправити, — зазначив Данилюк.

На думку політика, владі потрібно здійснити кроки, котрі переконають громадян України та міжнародних партнерів, що вплив олігархічних груп у нашій державі зменшується.

Адже це не МВФ просить підтримку у нас, а ми у них, — наголошує Данилюк.

Данилюк вважає, що допомогти в цьому питанні може відставка очільника Офісу президента Андрія Богдана, оскільки присутність на цій посаді особи, котра раніше, будучи адвокатом, подавала позови проти держави, призводить до «апріорі нульової довіри».

Повинна бути відповідальна позиція з його боку: самому цей крок зробити, — переконаний екс-секретар РНБО.

Нагадаємо, Данилюк також розкритикував команду Зеленського у підході до вирішення державних питань.