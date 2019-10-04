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Ракурс
Зеленський і Лукашенко виступають на форумі в Житомирі. Фото: 5 канал

Зеленський і Лукашенко виступають на форумі в Житомирі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

4 жов 2019, 14:35
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Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко, президенти України та Білорусі, сьогодні беруть участь у Другому форумі регіонів, що триває у Житомирі. Сторони вже домовилися про активізацію економічної взаємодії та збільшення товарообігу.

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Білорусь залишається надійним партнером України, який допомагає досягти миру на території нашої держави. Території у кордонах, які визнані світом, де Крим і Донбас — це є і буде Україна, — заявив Зеленський, згадавши і про російську агресію.

Джерело: Ракурс


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