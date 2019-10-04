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Зеленский и Лукашенко выступают на форуме в Житомире. Фото: 5 канал
Зеленский и Лукашенко выступают на форуме в Житомире (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n127659-zelenskiy-i-lukashenko-vystupaut-na-forume-v-jitomire-translyaciya.htmlРакурс
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко, президенты Украины и Беларуси, сегодня участвуют во Втором форуме регионов, который проходит в Житомире. Стороны уже договорились об активизации экономического взаимодействия и увеличении товарооборота.
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Беларусь остается надежным партнером Украины, который помогает достичь мира на территории нашего государства. Территории в границах, которые признаны миром, где Крым и Донбасс — это и будет Украина, — заявил Зеленский, вспомнив и о российской агрессии.
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