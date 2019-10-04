Президенти України та Білорусі. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n127664-zelenskyy-ta-lukashenko-u-jytomyri-obgovoryly-alternatyvni-varianty-postachannya-nafty-video.html

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Білорусь готова збільшувати обсяги поставок нафтопродуктів в Україну.

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Президент України Володимир Зеленський та глава Білорусі Олександр Лукашенко обговорили альтернативні варіанти постачання нафти. Про це білоруський президент заявив 4 жовтня у рамках участі в другому форумі регіонів України та Республіки Білорусь у Житомирі, виступ президентів транслювали українські ЗМІ.

Ми і нафтопродукти обговорили, і переробку нафти, альтернативні шляхи постачання нафти, і загальні ринки, і заводи, і капітали, і акціонерні… І електроенергію після введення атомної станції. Дуже багато питань, — заявив Лукашенко.

За його словами, наразі українська та білоруська сторони заключили низку комерційних контрактів на поставки української електроенергії в Білорусь. У 2020 році очікується запуск білоруської атомної електростанції, Мінськ буде цікавитися досвідом роботи української атомної енергетики. Білоруський президент впевнений, що великі перспективи двох країн відкриваються й у співпраці в сфері машинобудування.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував українського журналіста Павла Шаройка, який перебував в ув’язненні в Білорусі за звинуваченням у нібито шпигунстві.