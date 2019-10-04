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Білорусь відпустила українського журналіста Шаройка. Фото: 112 Україна

Білорусь відпустила українського журналіста Шаройка (ФОТО)

4 жов 2019, 14:47
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Павло Шаройко, український журналіст, який перебував в ув’язненні в Білорусі за звинуваченням у нібито шпигунстві, повернувся до України.

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Він був помилуваний президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомив прес-центр президента України Володимира Зеленського.

Також відомо, що журналіст вже перебуває в Києві.

Білорусь відпустила українського журналіста Шаройка. Фото: прес-центр Зеленського

Білорусь відпустила українського журналіста Шаройка. Фото: прес-центр Зеленського

Шаройка затримав Комітет держбезпеки Білорусі восени 2017 року. Його звинуватили у створенні агентурної мережі серед білорусів, які нібито збирали розвідувальні дані у військово-політичній сфері. Навесні 2018 року його засудили у Білорусі до восьми років ув’язнення. Влітку 2019 року Шаройко подав прохання про помилування.

У вересні цього року з’явилася інформація, що Лукашенко готовий обміняти Шаройка на затриманого в Україні білоруса Юрія Політику.

Джерело: Ракурс


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