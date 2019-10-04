Білорусь відпустила українського журналіста Шаройка. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n127661-bilorus-vidpustyla-ukrayinskogo-jurnalista-sharoyka.html

Ракурс

Павло Шаройко, український журналіст, який перебував в ув’язненні в Білорусі за звинуваченням у нібито шпигунстві, повернувся до України.

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Він був помилуваний президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомив прес-центр президента України Володимира Зеленського.

Також відомо, що журналіст вже перебуває в Києві.

Шаройка затримав Комітет держбезпеки Білорусі восени 2017 року. Його звинуватили у створенні агентурної мережі серед білорусів, які нібито збирали розвідувальні дані у військово-політичній сфері. Навесні 2018 року його засудили у Білорусі до восьми років ув’язнення. Влітку 2019 року Шаройко подав прохання про помилування.

У вересні цього року з’явилася інформація, що Лукашенко готовий обміняти Шаройка на затриманого в Україні білоруса Юрія Політику.