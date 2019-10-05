ЦИК зарегистрировала нового депутата от «Слуги народа»

Александр Копыленко, фото: mediaport.ua

https://racurs.ua/n127698-cik-zaregistrirovala-novogo-deputata-ot-slugi-naroda.html

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранным и зарегистрировала Александра Копыленко народным депутатом Украины.

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В парламент он попал по списку партии «Слуга народа» вместо Анны Коваленко, которая сложила с себя полномочия народного депутата, сообщает пресс-служба ЦИК.

4 сентября Коваленко указом президента Украины Владимира Зеленского была назначена заместителем руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Копыленко был включен в список «Слуги народа» под номером 135. Он беспартийный, проживает в Киеве.

Родился 26 июня 1961 года в Киеве. Он заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, профессор. Входит в состав Конституционной комиссии, Комиссии по вопросам правовой реформы и Комиссии государственных наград и геральдики при президенте Украины.

Напомним, вчера Верховная Рада избрала 17 членов обновленной ЦИК. На первом заседании нового состава Центризбиркома его председателем избрали Олега Диденко, выдвинутого партией «Слуга народа».