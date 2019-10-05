Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олександр Копиленко, фото: mediaport.ua

ЦВК зареєструвала нового депутата від «Слуги народу»

5 жов 2019, 15:31
999

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним та зареєструвала Олександра Копиленка народним депутатом України.

Loading...

До парламенту він потрапив за списком партії «Слуга народу» замість Анни Коваленко, котра склала з себе повноваження народного депутата, повідомляє прес-служба ЦВК.

4 вересня Коваленко указом президента України Володимира Зеленського була призначена заступником керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Копиленко був включений до списку «Слуги народу» під номером 135. Він безпартійний, проживає в Києві.

Народився 26 червня 1961 року в Києві. Він заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор. Входить до складу Конституційної комісії, Комісії з питань правової реформи та Комісії державних нагород та геральдики при президентові України.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада обрала 17 членів оновленої ЦВК. На першому засіданні нового складу Центрвиборчкому його головою обрали Олега Діденка, висунутого партією «Слуга народу».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Італія включила Україну до списку «безпечних країн»: відтепер мігрантам буде складніше здобути притулок

Італійська влада представила список «безпечних країн», у який включили й Україну. Тепер для отримання притулку в Італії українці повинні надати докази, що їхньому життю щось загрожує

Новини України
08:16
Новини партнерів
Загрузка...