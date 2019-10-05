ЦВК зареєструвала нового депутата від «Слуги народу»

Олександр Копиленко, фото: mediaport.ua

https://racurs.ua/ua/n127698-cvk-zareiestruvala-novogo-deputata-vid-slugy-narodu.html

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Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним та зареєструвала Олександра Копиленка народним депутатом України.

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До парламенту він потрапив за списком партії «Слуга народу» замість Анни Коваленко, котра склала з себе повноваження народного депутата, повідомляє прес-служба ЦВК.

4 вересня Коваленко указом президента України Володимира Зеленського була призначена заступником керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Копиленко був включений до списку «Слуги народу» під номером 135. Він безпартійний, проживає в Києві.

Народився 26 червня 1961 року в Києві. Він заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор. Входить до складу Конституційної комісії, Комісії з питань правової реформи та Комісії державних нагород та геральдики при президентові України.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада обрала 17 членів оновленої ЦВК. На першому засіданні нового складу Центрвиборчкому його головою обрали Олега Діденка, висунутого партією «Слуга народу».