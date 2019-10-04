Олег Діденко став головою оновленої ЦВК, фото: UA.News

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Ракурс

Головою оновленої Центральної виборчої комісії (ЦВК) став Олег Діденко, котрий входив до попереднього складу комісії за квотою політсили УДАР, а цього разу був висунутий партією «Слуга народу».

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За нього проголосували усі 16 присутніх членів ЦВК, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зазначається, що інші кандидатури на цю посаду не розглядалися.

Кандидатуру Діденка висунув Сергій Дубовик, котрий став членом ЦВК від «Опозиційної платформи — За життя».

Діденко народився 8 травня 1980 року.

У 2002 році закінчив юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

З 2003 по 2014 роки був помічником-консультантом народних депутатів України. У квітні 2014 року став членом ЦВК.

У 2017 році отримав почесне звання заслужений юрист України.

У 2019 році закінчив Інститут публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні підтримала кандидатури 17 членів оновленої ЦВК. Відразу ж відбулася процедура складання ними присяги. Один із нових членів ЦВК — Юрій Буглак, був відсутній на засіданні парламенту через перебування в офіційному відрядженні.