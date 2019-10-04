Олег Диденко стал главой обновленного ЦИК, фото: UA.News

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Ракурс

Главой обновленной Центральной избирательной комиссии (ЦИК) стал Олег Диденко, который входил в предыдущий состав комиссии по квоте политсилы УДАР, а в этот раз был выдвинут партией «Слуга народа».

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За него проголосовали все 16 присутствующих членов ЦИК, сообщает агентство «Укринформ».

Отмечается, что другие кандидатуры на эту должность не рассматривались.

Кандидатуру Диденко выдвинул Сергей Дубовик, который стал членом ЦИК от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Диденко родился 8 мая 1980 года.

В 2002 году окончил юридический факультет Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

С 2003 по 2014 годыбыл помощником-консультантом народных депутатов Украины. В апреле2014 года стал членом ЦИК.

В 2017 году получил почетное звание заслуженный юрист Украины.

В 2019 году окончил Институт публичного управления и администрирования Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Напомним, Верховная Рада сегодня поддержала кандидатуры 17 членов обновленной ЦИК. Сразу же состоялась процедура принятия ими присяги. Один из новых членов ЦИК — Юрий Буглак, отсутствовал на заседании парламента из-за пребывания в официальной командировке.