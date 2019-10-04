Гончарук сказал, какая сумма нужна правительству на улучшение жизни украинцев. Фото: Кабмин

https://racurs.ua/n127673-goncharuk-skazal-kakaya-summa-nujna-pravitelstvu-na-uluchshenie-jizni-ukraincev.html

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Алексей Гончарук, глава правительства Украины, рассказал, сколько денег не хватает стране, чтобы улучшить жизнь граждан. По его словам, эта сумма варьируется в пределах от 140 до 150 млрд грн.

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Во время сегодняшней презентации в парламенте проекта программы деятельности правительства Гончарук подчеркнул, что таких денег в бюджете просто нет.

Премьер-министр Украины добавил, что в данный момент в стране есть свыше 10 млн граждан, которые живут за чертой бедности. По его словам, все они имеют доход, который ниже нынешнего прожиточного минимума.

Во время выступления в Верховной Раде Гончарук добавил, что его команда продолжит работать над тем, чтобы в течение следующих пяти лет уровень жизни украинских граждан только повышался.

Напомним, что Гончарук 30 сентября устроил брифинг в правительстве, на котором объяснил пункты программы действий своего Кабинета министров.