Гончарук сказав, яка сума потрібна уряду на поліпшення життя українців. Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n127673-goncharuk-skazav-yaka-suma-potribna-uryadu-na-polipshennya-jyttya-ukrayinciv.html

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Олексій Гончарук, глава уряду України розповів, скільки грошей не вистачає країні, щоб поліпшити життя громадян. За його словами, ця сума варіюється в межах від 140 до 150 млрд грн.

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Під час сьогоднішньої презентації в парламенті проекту програми діяльності уряду Гончарук підкреслив, що таких грошей у бюджеті просто немає.

Прем'єр-міністр України додав, що в даний момент у країні є понад 10 млн громадян, які живуть за межею бідності. За його словами, всі вони мають дохід, який нижче нинішнього прожиткового мінімуму.

Під час виступу у Верховній Раді Гончарук додав, що його команда продовжить працювати над тим, щоб протягом наступних п’яти років рівень життя українських громадян тільки підвищувався.

Нагадаємо, що Гончарук 30 вересня влаштував брифінг в уряді, на якому пояснив пункти програми дій Кабінету міністрів.