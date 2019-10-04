Авіакатастрофа АН-12 у Львові: став відомий стан постраждалих. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/ua/n127672-aviakatastrofa-an-12-u-lvovi-stav-vidomyy-stan-postrajdalyh.html

Ракурс

Авіакатастрофа у Львові призвела до загибелі п’ятьох людей і ще троє постраждали. Медики розповіли про стан потерпілих. Всі вони перебувають у міській лікарні № 8, лікарі оцінюють їхній стан як важкий.

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Двом потерпілим вже зробили операції, третій, «найтяжчий», все ще перебуває в операційній. Про це повідомили у прес-службі міськради Львова.

За словами заступника головного лікаря медзакладу Ігоря Стояновського, в усіх, хто вижив після падіння літака, зафіксовано множинні переломи й забої, а в одного з них ще й черепно-мозкова травма.

Після стабілізації стану потерпілих в авіакатастрофі буде проведено їх повторний огляд. На сайті мерії Львова також опублікували докладні дані про характер їхніх травм:

постраждалий 1966 р. н. — закритий перелом правої плечової кістки зі зміщенням фрагментів, забій м’яких тканин грудної клітки і передньої черевної стінки;

постраждалий 1967 р. н. — тупа травма живота, забій грудної клітини, закритий перелом вертлюжної западини справа, закритий травматичний вивих правого стегна;

потерпілий 1969 р. н. — поєднана травма тіла, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лобної ділянки зліва, тупа травма живота та відкритий перелом лівої гомілки зі зміщенням фрагментів.

Нагадаємо, що вантажний літак АН-12 жорстко приземлився сьогодні вранці у Львові, не долетівши 1,5 км до злітно-посадкової смуги. Унаслідок падіння загинули п’ятеро людей, ще троє дістали травми. У Мінінфраструктури озвучили дві версії події: нестача палива або помилка пілота. Поліція відкрила кримінальне провадження.