Авиакатастрофа АН-12 во Львове: стало известно состояние троих пострадавших. Фото: KP.UA

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Авиакатастрофа во Львове привела к гибели пяти человек и еще трое пострадали. Медики рассказали о состоянии потерпевших. Все они находятся в городской больнице № 8, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

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Двоим потерпевшим уже сделали операции, третий, самый «тяжелый», все еще находится в операционной. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Львова.

По словам заместителя главврача медучреждения Игоря Стояновского, у всех выживших после падения самолета зафиксированы множественные переломы и ушибы, а у одного из них еще и черепно-мозговая травма.

После стабилизации состояния потерпевших в авиакатастрофе будет произведен их повторный осмотр. На сайте мэрии Львова также опубликовали подробные данные о характере их травм:

пострадавший 1966 г. р. — закрытый перелом правой плечевой кости со смещением фрагментов, ушиб мягких тканей грудной клетки и передней брюшной стенки;

пострадавший 1967 г. р. — тупая травма живота, ушиб грудной клетки, закрытый перелом вертлужной впадины справа, закрытый травматический вывих правого бедра;

пострадавший 1969 г. р. — сочетанная травма тела, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, убойная рана лобной области слева, тупая травма живота и открытый перелом левой голени со смещением фрагментов.

Напомним, что грузовой самолет АН-12 жестко приземлился сегодня утром во Львове, не долетев 1,5 км до взлетно-посадочной полосы. В результате падения погибли пять человек, еще три получили травмы. В Мининфраструктуры озвучили две версии происшествия: нехватка топлива или ошибка пилота. Полиция открыла уголовное производство.