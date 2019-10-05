Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n127697-pogoda-v-ukraine-na-6-oktyabrya-sinoptiki-obeschaut-poholodanie-i-dojdi-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 6 октября ожидается дождливая в ряде регионов.

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Дождь в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Ночью температура воздуха ожидается от 8° тепла в западных областях до 8° в восточных. Днем воздух прогреется до 7−15° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 6 октября ночью без осадков, а днем — дождь. Температура воздуха ночью 5−7° тепла, а днем 8−10° тепла.

Во Львове в воскресенье дожди обещают в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 4−6° тепла, днем 7−9° выше нуля.

В Одессе в ближайшие сутки существенных осадков не предвидится. Ночью температура воздуха 7−9° тепла, а днем 13−15° тепла по Цельсию.

В Днепре завтра синоптики спрогнозировали осадки только ночью. Ночью температура воздуха 4−6° тепла, а днем 10−12° выше нуля.

В Харькове в завтрашний выходной ночью дождь, а днем — без осадков. Ночью температура воздуха 8−10° тепла, днем 9−11° выше нуля.

В Карпатах 6 октября ожидается дождливая погода в течение суток. Температура воздуха ночью 4−8° тепла, днем 7−11° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 6 октябряожидается относительно спокойная. Небольшие возмущения прогнозируют в течение дня.

Напомним, синоптики предупредили, что ночью 7−9 октября в северных, западных и центральных областях будут сильные заморозки в воздухе 0−5°. С ночи на понедельник на поверхности почвы заморозки 0−6° ожидаются в южных и восточных областях.