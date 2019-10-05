Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 6 жовтня очікується дощова у низці регіонів.

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Дощитиме в Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Вночі температура повітря очікується від 8° тепла у західних областях до 8° в східних. Вдень повітря прогріється до 7−15° тепла. Вітер переважно північно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 6 жовтня вночі без опадів, а вдень — дощ. Температура повітря вночі 5−7° тепла, а вдень 8−10° тепла.

У Львові у неділю дощі обіцяють впродовж доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° тепла, вдень 7−9° вище нуля.

В Одесі найближчої доби істотних опадів не передбачається. Вночі температура повітря 7−9° тепла, а вдень 13−15° тепла за Цельсієм.

У Дніпрі завтра синоптики спрогнозували опади лише вночі. Вночі температура повітря 4−6° тепла, а вдень 10−12° вище нуля.

У Харкові у завтрашній вихідний вночі дощ, а вдень — без опадів. Вночі температура повітря 8−10° тепла, вдень 9−11° вище нуля.

У Карпатах 6 жовтня очікується дощова погода впродовж доби. Температура повітря вночі 4−8° тепла, вдень 7−11° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 6 жовтня очікується відносно спокійна. Невеликі збурення прогнозують впродовж дня.

Нагадаємо, синоптики попередили, що вночі 7−9 жовтня у північних, західних та центральних областях будуть сильні заморозки у повітрі 0−5°. З ночі на понеділок на поверхні ґрунту заморозки 0−6° очікуються у південних та східних областях.