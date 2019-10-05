Временный переход на мосту возле Станицы Луганской, фото: Офис президента

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На мосту через реку Северский Донец, находящимся вблизи расположенного у линии разграничения города Станица Луганская Луганской области, открыли временный обходной переход.

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Об этом сообщает пресс-служб Офиса президента.

Сейчас на мосту продолжаются восстановительные работы, в частности, демонтируются старые конструкции разрушенной переправы

Отмечается, что обходной переход планировали возвести до 11 октября, однако соответствующие работы завершились раньше.

В целом работы на переправе планируют завершить до 15 ноября.

Следить за ходом работ по восстановлению этого моста можно при помощи круглосуточной онлайн-трансляции, размещенной на странице департамента массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации в YouTube.

Напомним, в июле в Станице Луганской вандалы надписями в поддержку российских террористов осквернили новый автобус «Неоплан», который подвозил к линии разграничения пенсионеров и лиц с особыми потребностями. Также злоумышленники расклеили листовки провокационного содержания.