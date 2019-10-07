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Домашнє насильство: Нацполіція створить спецгрупи реагування і реєстр злочинів, фото — Главком

Нацполіція створить спецгрупи реагування і реєстр злочинів, пов’язаних із сімейним насильством

7 жов 2019, 14:15
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Національна поліція запровадить реєстр злочинів, пов’язаних із сімейним насильством. Йдеться про ведення загальнонаціональної бази даних, у якій існуватиме система синіх, жовтих і червоних карток (відповідно до рівня насильства в сім’ї).

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Наявність в досьє агресора таких карток слугуватиме під час розгляду справи пом’якшувальним чинником для жінки, яка перевищила самооборону, повідомив новий керівник Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, запровадження реєстру відбуватиметься одночасно із введенням підрозділів, які будуть займатися протидією домашньому насильству. В інтерв’ю Lb.ua Клименко розповів, що у 2017 році правоохоронці створили в трьох регіонах (Дарницький район Києва, Малинівський район Одеси і місто Сєверодонецьк Луганської області) пілотний проект під умовною назвою «Поліна» — «поліція проти насильства». Це групи реагування, які обслуговують виключно виклики по домашньому насильству.

Клименко високо оцінив результати діяльності таких груп і незабаром проект запуститься у всіх регіонах країни.

Це будуть перші 45 екіпажів, які отримають автомобілі, сучасне технічне оснащення і будуть досить ефективні, — повідомив керівник Нацполіції.

Він вважає, що для більш ефективної роботи «Поліни» потрібна спеціальна підготовка співробітників, оскільки специфіка виїздів на події, пов’язані із домашнім насильством передбачає дуже неадекватну поведінку учасників конфлікту.

Там зустрічаються і наркомани, і алкоголіки, і люди з психічними захворюваннями, і просто агресивні, — розповів Клименко.

Він також зауважив, що проблема сімейного насильства має й інший аспект: жертви злочинів часто відмовляються подавати заяву або забирають її через декілька днів, оскільки бояться помсти чоловіків.

Тут ніякий закон не допоможе. Рівень самосвідомості громадян повинен зростати, — розповів керівник Нацполіції.

«Ракурс» повідомляв про випадок у Рівному, коли жорстоко побили 26-річну поліцейську, яка прибула на виклик за фактом домашнього насильства.

Джерело: Ракурс


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